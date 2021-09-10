***HALKB* *ZKBVK* *QNBFB* *TFNVK* *AKSFA* *CRDFA* *GLBMD* *ORFIN* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
10.09.2021 17:48
***HALKB******ZKBVK******QNBFB******TFNVK******AKSFA******CRDFA******GLBMD******ORFIN******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [CRDFA, AKSFA, ORFIN, TFNVK, GLBMD, ZKBVK, VAKBN, QNBFB, HALKB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALK2143 150.000.000 10.09.2021 12.11.2021 14.09.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTHALE2211 180.000.000 10.09.2021 21.10.2022 14.09.2021
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC12210 41.000.000 10.09.2021 07.01.2022 14.09.2021
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT12215 18.000.000 10.09.2021 27.01.2022 14.09.2021
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT22214 18.000.000 10.09.2021 24.02.2022 14.09.2021
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN92318 150.000.000 10.09.2021 08.09.2023 14.09.2021
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKA2111 850.000.000 10.09.2021 20.12.2021 14.09.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKA2117 10.185.000 10.09.2021 10.12.2021 14.09.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVKA2116 300.000.000 10.09.2021 10.12.2021 14.09.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFBK2166 263.080.000 10.09.2021 12.11.2021 14.09.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK12224 78.000.000 10.09.2021 07.01.2022 14.09.2021
İlgili Şirketler [CRDFA, AKSFA, ORFIN, TFNVK, GLBMD, ZKBVK, VAKBN, QNBFB, HALKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963245
BIST