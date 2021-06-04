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***HALKB* *ZKBVK* *TEBNK* *QNBFB* *BRKT* *SEKFA* *ISMEN* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

04.06.2021 17:38



***HALKB******ZKBVK******TEBNK******QNBFB******BRKT******SEKFA******ISMEN******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, KTKVK, TEBNK, ISMEN, ZKBVK, BRKT, QNBFB, SEKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL92138 380.600.000 04.06.2021 03.09.2021 08.06.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK82185 250.000.000 04.06.2021 03.08.2021 08.06.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL92120 301.400.000 04.06.2021 03.09.2021 08.06.2021
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK82110 1.662.032.429 04.06.2021 20.08.2021 08.06.2021
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD92114 100.000.000 04.06.2021 02.09.2021 08.06.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK92124 300.000.000 04.06.2021 10.09.2021 08.06.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKT92116 225.000.000 04.06.2021 03.09.2021 08.06.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK92127 378.000.000 04.06.2021 03.09.2021 08.06.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH92131 16.091.800 04.06.2021 03.09.2021 08.06.2021


İlgili Şirketler [HALKB, KTKVK, TEBNK, ISMEN, ZKBVK, BRKT, QNBFB, SEKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940204


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