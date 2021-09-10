***HALKB* *ZKBVK* *YATVK* *USAK* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *TFNVK* *KFKTF* *GLBMD* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***HALKB******ZKBVK******YATVK******USAK******QNBFB******DENIZ******BRKT******TFNVK******KFKTF******GLBMD******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, DENIZ, GLBMD, KFKTF, ORFIN, QNBFB, TFNVK, HALKB, USAK, VAKBN, YATVK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92157 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92157 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92159 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2117 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK92118 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92130 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92130 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF92219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.09.2021 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92135 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92112 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92112 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB92120 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963230BIST