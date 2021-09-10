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***HALKB* *ZKBVK* *YATVK* *USAK* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *TFNVK* *KFKTF* *GLBMD* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

10.09.2021 17:10



***HALKB******ZKBVK******YATVK******USAK******QNBFB******DENIZ******BRKT******TFNVK******KFKTF******GLBMD******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, GLBMD, KFKTF, ORFIN, QNBFB, TFNVK, HALKB, USAK, VAKBN, YATVK, ZKBVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92157 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92157 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92159 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2117 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK92118 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92130 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92130 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF92219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.09.2021 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92135 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK92135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92112 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92112 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB92120 FİNANSMAN BONOSU 10.09.2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963230


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