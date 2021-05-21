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***HALKB* *ZORLF* *OSMEN* *MBFTR* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.05.2021 17:38



***HALKB******ZORLF******OSMEN******MBFTR******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ZORLF, HALKB, OSMEN, MBFTR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORFA2113 28.230.000 20.05.2021 02.12.2021 25.05.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL82113 706.700.000 21.05.2021 20.08.2021 25.05.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL82121 208.300.000 21.05.2021 20.08.2021 25.05.2021
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK82118 25.000.000 21.05.2021 20.08.2021 25.05.2021
- Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. MBFTR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMCBFK2212 200.000.000 21.05.2021 18.11.2022 25.05.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKK2117 171.500.000 21.05.2021 05.11.2021 25.05.2021


İlgili Şirketler [ZORLF, HALKB, OSMEN, MBFTR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937248


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Tam 3.325 3.408 -0,81  
Yarım 1.607 1.649 -0,39  
Çeyrek 806 824 -0,20  
Gümüş.Ons 27,45 27,48 -0,29  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 -0,06  
B. Petrol 66,51 66,51 1,40  
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