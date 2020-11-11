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***HALKB* *ZORLF* *TEBNK* *HLVKS* *USAK* *DENIZ* *TFNVK* *SKYMD* *YFMEN* *AKBNK* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

11.11.2020 17:37
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******ZORLF******TEBNK******HLVKS******USAK******DENIZ******TFNVK******SKYMD******YFMEN******AKBNK******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AGHOL, AKBNK, DENIZ, HLVKS, SKYMD, TEBNK, TFNVK, HALKB, USAK, YFMEN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK121B7 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2032 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2081 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2081 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2099 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2099 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2027 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 11/11/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2027 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2012 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2020 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2046 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFMK2013 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT111120T18 DEVLET TAHVİLİ 11/11/2020 İtfa
TCMB TRT111120T18 DEVLET TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887979


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