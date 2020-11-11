***HALKB* *ZORLF* *TEBNK* *HLVKS* *USAK* *DENIZ* *TFNVK* *SKYMD* *YFMEN* *AKBNK* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***HALKB******ZORLF******TEBNK******HLVKS******USAK******DENIZ******TFNVK******SKYMD******YFMEN******AKBNK******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AGHOL, AKBNK, DENIZ, HLVKS, SKYMD, TEBNK, TFNVK, HALKB, USAK, YFMEN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK121B7 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2032 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2081 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2081 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2099 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2099 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2027 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 11/11/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2027 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2012 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2020 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2046 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFMK2013 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT111120T18 DEVLET TAHVİLİ 11/11/2020 İtfaTCMB TRT111120T18 DEVLET TAHVİLİ 11/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887979BIST