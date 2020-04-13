***HALKB* *ZORLF* *USAK* *GARAN* *GYHOL* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***HALKB******ZORLF******USAK******GARAN******GYHOL******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, GARAN, GYHOL, HALKB, USAK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42095 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018G2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018G2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GYHOL TRFGKYH42017 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837547BIST