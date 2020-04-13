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***HALKB* *ZORLF* *USAK* *GARAN* *GYHOL* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

13.04.2020 17:15
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******ZORLF******USAK******GARAN******GYHOL******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, GARAN, GYHOL, HALKB, USAK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK42095 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018G2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018G2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GYHOL TRFGKYH42017 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 13/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837547


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PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4860 8,5285 % 2,05  
Frank 7,0034 7,0456 % 1,41  
Riyal 1,8016 1,8106 % 1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 35,53  
Altın Gr. 375 376 12,31  
Cumhuriyet 2.401 2.462 81,80  
Tam 2.468 2.533 87,90  
Yarım 1.201 1.233 40,90  
Çeyrek 602 617 20,70  
Gümüş.Ons 15,42 15,47 0,04  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,05  
B. Petrol 31,96 31,96 0,48  
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