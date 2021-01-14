***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2021 17:39
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 746.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFK42115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
İhraç Fiyatı 0,9536
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
746.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 21.04.2021 vade sonu tarihli 180.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902183
BIST