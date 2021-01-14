***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 746.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFK42115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000İhraç Fiyatı 0,9536Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar746.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 21.04.2021 vade sonu tarihli 180.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902183BIST