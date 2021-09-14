***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2021 15:44
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.HALK BANKASI A.Ş. 323000000 TRY 100
TOPLAM 323000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963724
BIST
17:061.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
17:068,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
17:069,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
17:06487,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,39
|Açılış
|: 487,08
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
488,66
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BIOEN
|31,90
|280.875.312
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.482.623
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.816.660
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.455.517
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|13.999.374
|% 9,96
|
|SELVA
|9,18
|66.040.473
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.221.372
|% -9,95
|
|SELGD
|6,07
|18.386.438
|% -8,45
|
|DOGUB
|6,09
|23.845.304
|% -7,31
|
|EUHOL
|2,58
|36.974.116
|% -7,19
|
|GARAN
|9,54
|1.762.398.004
|% 1,60
|
|TUPRS
|106,20
|859.340.382
|% 2,51
|
|THYAO
|12,47
|681.079.866
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,49
|576.877.538
|% 0,81
|
|BJKAS
|6,66
|527.864.611
|% 3,26
|
|YKBNK
|2,49
|576.877.538
|% 0,81
|
|GARAN
|9,54
|1.762.398.004
|% 1,60
|
|MRGYO
|1,16
|135.664.819
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,84
|157.885.540
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,66
|527.864.611
|% 3,26
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4469
|8,4499
|% 0,28
|
|Euro
|9,9898
|9,9958
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,6878
|11,7465
|% 0,50
|
|Frank
|9,1478
|9,2029
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2465
|2,2578
|% 0,29
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|4,97
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|-1,96
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,94
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,30
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:16YESIL
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 787, 503 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 10, 652.00 milyon TL de
-
17:14AKFGY
Yüzde 6.48 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 036, 328 adet işlem
-
17:12AKFGY
Yüzde 5.99 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 327 adet işlem
-
17:11EDATA
Yüzde 4.82 oranında artışla 12.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 454, 085 adet işlem