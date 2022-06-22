***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2022 16:17
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 523.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.HALK BANKASI A.Ş. 523000000 TRY 100
TOPLAM 523000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038719
BIST
17:072.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,18
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0717,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0718,3415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0745
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:071.028,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.028,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BAYRK
|6,71
|29.827.704
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,87
|421.209.885
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.615.228
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.637.549
|% 9,94
|
|POLTK
|695,20
|17.891.325
|% 8,85
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|169,20
|107.488.722
|% -8,19
|
|SANEL
|6,75
|3.025.737
|% -5,20
|
|THYAO
|52,05
|4.644.878.080
|% 0,29
|
|EREGL
|28,28
|1.744.977.755
|% -1,46
|
|SISE
|22,36
|1.503.550.346
|% -1,15
|
|FROTO
|309,60
|1.127.714.309
|% 2,28
|
|AKBNK
|9,15
|1.115.139.726
|% 0,22
|
|YKBNK
|4,93
|990.675.830
|% -1,00
|
|ODAS
|3,13
|613.953.263
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,15
|1.115.139.726
|% 0,22
|
|KARSN
|7,55
|917.872.004
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,62
|261.218.314
|% -1,13
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3519
|17,3624
|% 0,14
|
|Euro
|18,3234
|18,3411
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2364
|21,3429
|% 0,08
|
|Frank
|17,9843
|18,0926
|% 0,67
|
|Riyal
|4,6128
|4,6360
|% 0,16
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,86
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,79
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.951
|24,00
|
|Tam
|6.827
|6.927
|40,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|19,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,65
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 99 kaybederek (% -0.11 ) 2, 828
-
17:21XU100
Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 29, 140.00 milyon TL de
-
17:21BMSCH
Yüzde 5.77 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 905, 468 adet işlem
-
17:20AGHOL
Yüzde 4.58 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 465 adet işlem
-
17:19AKSGY
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 293, 878 adet işlem