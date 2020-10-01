***HALKF* *OYYAT* *ENJSA* *HUZFA* *AKDFA* *YKBNK* *QNBFL* *INFO* *UNP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HALKF******OYYAT******ENJSA******HUZFA******AKDFA******YKBNK******QNBFL******INFO******UNP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, ENJSA, HALKF, HUZFA, INFO, OYYAT, QNBFL, UNP, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE2019 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfaENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA32314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFKE2012 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfaHUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFME2017 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfaOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDE2018 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRE2018 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfaÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 01/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 01/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877785BIST