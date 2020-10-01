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***HALKF* *OYYAT* *ENJSA* *HUZFA* *AKDFA* *YKBNK* *QNBFL* *INFO* *UNP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

01.10.2020 17:08
GÜNCEL HABERLER



***HALKF******OYYAT******ENJSA******HUZFA******AKDFA******YKBNK******QNBFL******INFO******UNP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, ENJSA, HALKF, HUZFA, INFO, OYYAT, QNBFL, UNP, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE2019 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA32314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFKE2012 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfa
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFME2017 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDE2018 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRE2018 FİNANSMAN BONOSU 01/10/2020 İtfa
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 01/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 01/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877785


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 114.808.376 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.658.156 % 9,99  
SODSN 26,00 683.150 % 9,98  
YAPRK 64,50 12.121.852 % 9,97  
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Dolar 7,7421 7,7509 % 0,38  
Euro 9,0832 9,1058 % 0,55  
Sterlin 9,9389 9,9887 % 0,13  
Frank 8,3925 8,4431 % 0,74  
Riyal 2,0591 2,0694 % 0,57  
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17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.907 20,78  
Altın Gr. 474 474 7,47  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,63  
Gümüş Gr. 5,92 5,92 0,16  
B. Petrol 40,51 40,51 -1,79  
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