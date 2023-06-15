***HALKI* *HLY* *BRKVY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
15.06.2023 16:03
***HALKI******HLY******BRKVY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158986
BIST
17:575.486
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 125,17
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.487
17:5723,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1019
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:5725,8779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,3777
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8779
En Düşük
25,3574
17:571.486,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,10
|Açılış
|: 1.486,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:57
|AVHOL
|60,50
|77.062.882
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.578.878
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|BURVA
|70,85
|134.743.489
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.549.059
|% -9,97
|
|IHAAS
|152,80
|44.227.882
|% -9,75
|
|AVOD
|3,26
|191.652.694
|% -7,12
|
|PCILT
|26,92
|45.405.689
|% -6,53
|
|KOZAL
|22,44
|1.941.711.472
|% 2,47
|
|PGSUS
|587,00
|1.582.947.230
|% 2,50
|
|EUPWR
|85,95
|1.099.929.263
|% 5,46
|
|ASTOR
|52,90
|990.151.174
|% 0,76
|
|PENTA
|23,70
|901.040.733
|% 4,87
|
|PENTA
|23,70
|901.040.733
|% 4,87
|
|AKFYE
|10,57
|297.916.660
|% -0,09
|
|PSGYO
|7,50
|186.211.980
|% -3,85
|
|CANTE
|25,24
|611.374.293
|% 2,10
|
|EUREN
|11,61
|259.366.972
|% 4,13
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6667
|23,6724
|% 0,43
|
|Euro
|25,8553
|25,8779
|% 1,48
|
|Sterlin
|30,0769
|30,2277
|% 1,15
|
|Frank
|26,3750
|26,5339
|% 1,31
|
|Riyal
|6,2926
|6,3241
|% 0,48
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,69
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|18,48
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|1,25
|