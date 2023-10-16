***HALKI* *HLY* *BRKVY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
16.10.2023 16:20
***HALKI******HLY******BRKVY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206818
BIST
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18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
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|Açılış
|: 8.228
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|Önceki Kapanış
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7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 27,8950
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|Önceki Kapanış
|: 27,8750
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27,8687
En Düşük
27,8100
18:0529,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 29,3800
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|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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En Düşük
29,3805
18:051.717,83
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|Açılış
|: 1.717,03
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|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
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1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
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|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8490
|27,8672
|% 0,12
|
|Euro
|29,3732
|29,4943
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,9052
|34,0752
|% 0,09
|
|Frank
|30,7864
|30,9718
|% 0,05
|
|Riyal
|7,3953
|7,4324
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.919
|1.921
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.700
|273,00
|
|Yarım
|5.812
|5.872
|137,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.936
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,65
|0,01
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|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|-0,09
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|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
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