***HALKI* *HLY* *BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
11.08.2023 12:17
***HALKI******HLY******BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Baydöner Restoranları A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin fiyat tespit raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184403
BIST
'
14:417.612
En Düşük
|Değişim
|: 2,29%
|| 170,62
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.641
14:4127,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0504
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4129,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1280
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
14:411.668,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.668,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:41
|SAYAS
|58,85
|152.086.825
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.998.598
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|127.279.759
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,85
|182.931.683
|% -56,44
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|DOCO
|3.549,90
|56.608.297
|% -6,58
|
|THYAO
|264,40
|8.421.142.559
|% 2,28
|
|ASTOR
|123,80
|5.312.967.625
|% 2,65
|
|AKBNK
|30,96
|4.449.817.489
|% 0,98
|
|YKBNK
|15,67
|3.876.812.075
|% -0,32
|
|GARAN
|56,40
|3.729.439.406
|% 3,49
|
|SKBNK
|3,87
|1.089.171.403
|% 3,20
|
|EKGYO
|8,52
|2.370.475.828
|% 0,24
|
|YKBNK
|15,67
|3.876.812.075
|% -0,32
|
|ISCTR
|17,19
|3.540.224.140
|% -0,46
|
|AKBNK
|30,96
|4.449.817.489
|% 0,98
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0420
|27,0485
|% 0,19
|
|Euro
|29,7555
|29,7643
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,3244
|34,4966
|% 0,50
|
|Frank
|30,7709
|30,9563
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1860
|7,2221
|% 0,06
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,38
|
|Cumhuriyet
|11.379
|11.551
|-2,00
|
|Tam
|11.138
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.577
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|0,49
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
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14:56ANHYT
Yüzde 5.69 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 835 adet işlem
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14:55COSMO
Yüzde 9.91 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 277 adet işlem
-
14:54MARKA
Yüzde 6.03 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 732 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 7, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 56 üstünde . İşlem hacmi 88, 416.00 milyon TL de
-
14:52AKFYE
Yüzde 9.94 oranında artışla 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 069, 744 adet işlem