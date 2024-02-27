***HALKI* *HLY* *BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
27.02.2024 14:53
***HALKI******HLY******BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Baydöner Restoranları A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252278
BIST
'
17:339.213
En Düşük
|Değişim
|: -1,29%
|| -120,85
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3331,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0488
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3333,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:332.038,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,85
|Açılış
|: 2.038,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|EDATA
|33,00
|245.013.993
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|32.269.929
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.683.836
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.132.137
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.230.532
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.520.633
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,76
|33.557.174
|% -9,90
|
|IHYAY
|3,11
|82.063.133
|% -9,86
|
|THYAO
|281,50
|11.166.204.464
|% -1,40
|
|EREGL
|46,98
|10.539.544.502
|% 3,07
|
|MIATK
|80,65
|6.530.766.663
|% 4,60
|
|REEDR
|69,80
|6.311.051.116
|% 4,49
|
|SASA
|39,98
|4.521.319.611
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,45
|1.408.478.676
|% -4,05
|
|EREGL
|46,98
|10.539.544.502
|% 3,07
|
|PSGYO
|7,18
|1.526.118.910
|% -6,14
|
|EKGYO
|11,40
|2.186.544.228
|% -1,98
|
|ISCTR
|11,23
|2.085.275.695
|% -2,04
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1465
|31,1509
|% 0,16
|
|Euro
|33,7868
|33,7940
|% 0,00
|
|Sterlin
|39,3691
|39,5666
|% 0,10
|
|Frank
|35,2663
|35,4787
|% 0,21
|
|Riyal
|8,2802
|8,3217
|% 0,16
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|891,37
|893,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,00
|965,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,75
|2.035,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:33
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17:48OTKAR
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 502.50 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 729 adet işlem
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17:47XU100
Endeks 9, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 117, 256.00 milyon TL de
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17:47ISGSY
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 29.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 874 adet işlem
-
17:46ISCTR
Yüzde -60.89 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 982, 171 adet işlem
-
17:45EDIP
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 594, 659 adet işlem