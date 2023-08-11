***HALKI* *HLY* *BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.08.2023 11:36
***HALKI******HLY******BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Baydöner Restoranları A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 09.08.2023 tarihinde onaylanan izahname (3.Bölüm) Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184379
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|1.909.856.664
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|AKBNK
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|12:08
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|Satış
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|1.918
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|1.669
|6,83
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|11.522
|-31,00
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|Tam
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|4,00
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|Yarım
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|5.622
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|1,00
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|22,76
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