***HALKI* *HLY* *BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HALKI******HLY******BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BYDNR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBaydöner Restoranları A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 09.08.2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-1 (Özel Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184381BIST