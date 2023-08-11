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***HALKI* *HLY* *BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

11.08.2023 11:58
***HALKI* *HLY* *BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***HALKI******HLY******BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [BYDNR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Baydöner Restoranları A.Ş.
 
paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 09.08.2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-3 (Bağımsız Hukukçu Raporu) ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184390


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SAYAS 58,85 152.007.083 % 10,00  
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ONCSM 238,80 185.873.228 % 10,00  
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Altın Ons 1.919 1.919 6,60  
Altın Gr. 1.667 1.668 5,57  
Cumhuriyet 11.375 11.547 -6,00  
Tam 11.115 11.195 7,00  
Yarım 5.566 5.623 3,00  
Çeyrek 2.783 2.812 2,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,76 0,04  
Gümüş Gr. 19,74 19,76 0,02  
B. Petrol 86,83 86,83 0,43  
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