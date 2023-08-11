***HALKI* *HLY* *BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.08.2023 12:13
***HALKI******HLY******BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BYDNR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Baydöner Restoranları A.Ş.
paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 09.08.2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-8 (Fonun Kullanım Yeri Raporu ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı) ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184400
BIST
'
14:427.604
En Düşük
|Değişim
|: 2,19%
|| 162,75
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.641
14:4227,0495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0514
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4229,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1270
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
14:421.668,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.668,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:40
|SAYAS
|58,85
|152.007.083
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|127.277.226
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.873.228
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,85
|180.961.418
|% -56,44
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.535,50
|55.015.858
|% -6,96
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,90
|8.337.937.516
|% 2,48
|
|ASTOR
|124,20
|5.259.591.462
|% 2,99
|
|AKBNK
|31,08
|4.387.782.178
|% 1,37
|
|YKBNK
|15,67
|3.820.867.119
|% -0,32
|
|GARAN
|56,40
|3.682.592.186
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,53
|2.335.654.165
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,87
|1.025.600.019
|% 3,20
|
|YKBNK
|15,67
|3.820.867.119
|% -0,32
|
|ISCTR
|17,23
|3.471.518.405
|% -0,23
|
|AKBNK
|31,08
|4.387.782.178
|% 1,37
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0204
|27,0735
|% 0,28
|
|Euro
|29,7556
|29,7679
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,3269
|34,4991
|% 0,51
|
|Frank
|30,7679
|30,9532
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1866
|7,2226
|% 0,07
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,14
|
|Cumhuriyet
|11.379
|11.551
|-2,00
|
|Tam
|11.135
|11.213
|25,00
|
|Yarım
|5.576
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,04
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,54
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55COSMO
Yüzde 9.91 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 277 adet işlem
-
14:54MARKA
Yüzde 6.03 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 732 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 7, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 56 üstünde . İşlem hacmi 88, 416.00 milyon TL de
-
14:52AKFYE
Yüzde 9.94 oranında artışla 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 069, 744 adet işlem
-
14:51ORGE
Yüzde 8.74 oranında artışla 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 762, 940 adet işlem