***HALKI* *HLY* *BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 13:06
***HALKI******HLY******BYDNR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Baydöner Restoranları Anonim Şirketi paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in pay alımlarına ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186351
BIST
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14:357.771
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 108,25
|Açılış
|: 7.675
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|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
14:3527,1006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0576
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
14:3529,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1422
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,8546
En Düşük
29,3885
14:351.654,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.654,52
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|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
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1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler14:35
|GSRAY
|6,85
|360.883.000
|% 10,04
|
|FZLGY
|19,69
|676.592.251
|% 10,00
|
|SDTTR
|356,40
|1.535.185.902
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|327.885.803
|% 10,00
|
|INVEO
|36,30
|175.639.644
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|5.848.399
|% -9,98
|
|GMTAS
|12,18
|22.910.746
|% -4,69
|
|ALKIM
|36,92
|101.181.726
|% -4,60
|
|IZMDC
|8,25
|330.080.831
|% -4,51
|
|MTRYO
|7,67
|5.340.059
|% -4,13
|
|THYAO
|260,50
|6.659.047.535
|% 2,36
|
|EREGL
|43,14
|5.119.068.207
|% 3,55
|
|TUPRS
|122,20
|4.475.617.301
|% 2,52
|
|ASTOR
|135,60
|4.412.569.131
|% 3,27
|
|YKBNK
|16,52
|2.742.552.526
|% 1,60
|
|ZOREN
|5,13
|1.860.358.604
|% 4,06
|
|SKBNK
|4,22
|1.004.852.517
|% 2,43
|
|EKGYO
|8,99
|1.947.375.923
|% 1,35
|
|YKBNK
|16,52
|2.742.552.526
|% 1,60
|
|ADESE
|2,00
|305.328.764
|% -0,50
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0956
|27,1006
|% 0,21
|
|Euro
|29,5566
|29,5791
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4430
|34,6158
|% 0,24
|
|Frank
|30,7236
|30,9087
|% 0,26
|
|Riyal
|7,2048
|7,2409
|% 0,11
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|6,68
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|-27,00
|
|Tam
|11.088
|11.149
|25,00
|
|Yarım
|5.561
|5.600
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,29
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,77
|