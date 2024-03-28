***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2023Açıklamalar2023 yılı Faaliyet Raporumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264054BIST