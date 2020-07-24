***HALKS* *CASA* *KRTEK* *BMELK* *MERIT* *EREGL* *KSTUR* *KUTPO* *SODSN* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
24.07.2020 17:27
***HALKS******CASA******KRTEK******BMELK******MERIT******EREGL******KSTUR******KUTPO******SODSN******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler CASA, EREGL, HALKS, KRTEK, KSTUR, KUTPO, MERIT, OYAKC, SODSN, BMELK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
CASA 1 CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. E EDA AYDOGAN 3.848,760
EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E BÜLENT BASARAN 115,060
HALKS 3 HALK SIGORTA A.S. E AYLA ORÇAN 2.143,732
HALKS 4 HALK SIGORTA A.S. E NEBAHAT ORÇAN 2.858,309
HALKS 5 HALK SIGORTA A.S. E NURIYE GEZER 2.143,732
KRTEK 6 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E EMIN ÖZTÜRK 1.871,000
KRTEK 7 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E FATMA ÖZTÜRK 2.494,800
KRTEK 8 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E RAMAZAN ÖZTÜRK 1.871,000
KSTUR 9 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E KENAN METIN TÜTÜNCÜ 3.079,800
KUTPO 10 KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. E ABDULLAH TASKIN 800.786,000
KUTPO 11 KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. E ABDULLAH TASKIN 999.214,000
MERIT 12 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E AYSE FÜSUN ARIBAS 1.910,000
OYAKC 13 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E MEHMET ZENNUN MUNGAN 8.078,490
OYAKC 14 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E ZEKIYE ÜSENMEZ 5.675,020
SODSN 15 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E ALI ALKAN ÇÖMLEK 11.252,500
BMELK 16 BOMONTİ ELEKTİRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. E IHSAN KENAN 30.950,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861681
BIST