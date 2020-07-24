***HALKS* *CASA* *KRTEK* *BMELK* *MERIT* *EREGL* *KSTUR* *KUTPO* *SODSN* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***HALKS******CASA******KRTEK******BMELK******MERIT******EREGL******KSTUR******KUTPO******SODSN******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler CASA, EREGL, HALKS, KRTEK, KSTUR, KUTPO, MERIT, OYAKC, SODSN, BMELKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **CASA 1 CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. E EDA AYDOGAN 3.848,760EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E BÜLENT BASARAN 115,060HALKS 3 HALK SIGORTA A.S. E AYLA ORÇAN 2.143,732HALKS 4 HALK SIGORTA A.S. E NEBAHAT ORÇAN 2.858,309HALKS 5 HALK SIGORTA A.S. E NURIYE GEZER 2.143,732KRTEK 6 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E EMIN ÖZTÜRK 1.871,000KRTEK 7 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E FATMA ÖZTÜRK 2.494,800KRTEK 8 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E RAMAZAN ÖZTÜRK 1.871,000KSTUR 9 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E KENAN METIN TÜTÜNCÜ 3.079,800KUTPO 10 KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. E ABDULLAH TASKIN 800.786,000KUTPO 11 KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. E ABDULLAH TASKIN 999.214,000MERIT 12 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E AYSE FÜSUN ARIBAS 1.910,000OYAKC 13 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E MEHMET ZENNUN MUNGAN 8.078,490OYAKC 14 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E ZEKIYE ÜSENMEZ 5.675,020SODSN 15 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E ALI ALKAN ÇÖMLEK 11.252,500BMELK 16 BOMONTİ ELEKTİRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. E IHSAN KENAN 30.950,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861681BIST