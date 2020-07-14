***HALKS* *GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30.06.2020 Tarihli Birleşme İşlemlerine İlişkin Açıklamamızda Yapılan Değişiklikler Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GUSGRDüzeltme Nedeni Azınlık hissedarların menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla söz konusu hisse devir bedellerine göre hesaplanan değişim oranlarının birleşme işlemine esas alınması için 13.07.2020 tarihinde Şirketimizce yönetim kurulu kararı alınmış ve değişim oranlarının değiştirilmesi için SPK'ya başvurulmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoHALKS, TREHLSG00018 0,5786 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020Ek Açıklamalar30.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda değindiğimiz üzere yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli hazırlıklara başlanmış ve 23.06.2020 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ilgili birleşme izni temin edilmiş ve akabinde de 24.06.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından Uzman Kuruluş Raporu'nda yer alan tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işlemleri müteakip 30.06.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") Şirketimiz ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarını bir bütün olarak devralınması suretiyle birleşmesi için başvuruda bulunulmuştur.Söz konusu başvurumuz için birleşmeye esas alınacak değişim oranlarının, azınlık hissedarların menfaatleri çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi konusu gündeme gelmiştir. Bu minvalde, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 19.06.2020 tarihli ve 201912K9082487-7 sayılı uzman kuruluş raporunda adil ve makul olduğu tespit edilmiş değişim oranları yerine azınlık hissedarların çıkarlarını gözetmek amacıyla birleşme işleminde Şirketimizin, TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye 22 Nisan 2020 tarihinde devri kapsamında esas alınan hisse devir bedellerine göre tespit edilen değişim oranlarının kullanılması hususu gündeme gelmiştir.Azınlık hissedarların menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla söz konusu hisse devir bedellerine göre hesaplanan değişim oranlarının birleşme işlemine esas alınması için 13.07.2020 tarihinde Şirketimizce yönetim kurulu kararı alınmış ve değişim oranlarının değiştirilmesi için SPK'ya başvurulmuştur.Değişim oranlarının hisse devir bedelleri esas alınarak hesaplanması halinde aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak Güneş Sigorta A.Ş. ve Şirketimiz azınlık hissedarlarının menfaatine çıkan sonuç görülebilmektedir.Değerleme Bedeli(Uzman Kuruluş Raporu kapsamında adil ve makul olduğu teyit edilen bedel)Devir Bedeli (Birleşmeye esas alınması talep edilen ve azınlıkların menfaatini koruyan bedel)Birleşme OranıDeğişim OranıBirleşme OranıDeğişim OranıGüneş Sigorta%35,51,0000%46,51,0000Halk Sigorta%11,20,4887%17,40,5786Ziraat Sigorta%53,316,2273%36,18,3919Bu kapsamda Şirketimiz genel kurulunun onayına tabi olmak üzere Halk Sigorta A.Ş.'nin 1 TL nominal değerli hisse başına verilmesi planlanan ayrılma akçesi tutarı da önceden belirlenmiş olan 0,79 TL'nin üzerinde olacak şekilde 1,4129 (1,2845 TL'lik hisse bedeli üzerine %10 prim eklenerek bulunan değer) TL olacaktır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz,Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK Dilekçe.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859605BIST