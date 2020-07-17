***HALKS* *GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde Güneş Sigorta A.Ş. tarafından devralma suretiyle birleşmesine ile SPK onayı - 6Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GUSGRYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoHALKS, TREHLSG00018 0,5786 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Güneş Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş. ile tüm aktif ve pasifiyle devrolma suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayıılı kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler SPK'dan teslim alınmıştır.II--23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda bahsi geçen belgeler Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde http://www.halksigorta.org/tr-TR/onemli-duyurlar.aspx sayfasında incelemeye açılmıştır1. SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni2. Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından imzalanmış Birleşme Sözleşmesi3. Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından imzalanmış Birleşme Raporu4. Son üç yıllık Finansal Tablolar5. Son üç yıllık Faaliyet Raporları6. Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporları7. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu8. Birleşme sonrası Devralan Şirketin Tahmini Açılış Bilançosu9. 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar10. Halk Sigorta A.Ş.'ye ait Gayrimenkullere ilişkin Gayrimenkul Değerleme RaporlarıKamuoyunun bilgilerine arz ederizDevrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 GS-HS-ZS_-_Birlesme_Sozlesmesi_-_Imzali_1.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860355BIST