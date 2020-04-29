***HALKS* *LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
29.04.2020 16:55
***HALKS******LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler HALKS, LKMNH
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E MEHMET ADIL YÜCEBIYIK 2.943,553
HALKS 2 HALK SIGORTA A.S. E NAMIK ZAFER YÜCEBIYIK 2.943,553
LKMNH 3 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E FARUK TOKER 10.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841135
BIST
17:43101.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 730,06
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:436,9549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0313
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9532
17:437,5510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
17:43381,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,50
|Açılış
|: 381,42
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
380,58
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|133.263.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|41.770.728
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|11.103.287
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.922.072
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.611.157
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,12
|99.902.053
|% -8,01
|
|GYHOL
|20,52
|27.787.889
|% -6,98
|
|MPARK
|15,25
|413.831.849
|% -6,44
|
|MGROS
|29,76
|1.194.397.448
|% 2,62
|
|GARAN
|8,41
|701.600.847
|% 1,20
|
|PETKM
|3,58
|611.573.491
|% 1,99
|
|THYAO
|10,59
|581.946.134
|% -0,56
|
|ASELS
|27,40
|531.706.433
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|340.049.156
|% 6,94
|
|PETKM
|3,58
|611.573.491
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,12
|167.749.234
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|148.402.443
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.263.569
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6246
|8,6678
|% -0,34
|
|Frank
|7,1258
|7,1688
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8474
|1,8566
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-7,93
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-13,90
|
|Tam
|2.508
|2.562
|-14,20
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-7,00
|
|Çeyrek
|613
|627
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,15
|25,15
|2,41
|
Seans Raporu
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 705, 28 artarak (% 0.60 ) 118, 887
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Yüzde 9.95 oranında artışla 101.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 546 adet işlem