***HALKS* *MRSHL* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
20.07.2020 16:56
***HALKS******MRSHL******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, HALKS, MRSHL
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E MUSTAFA SEVIK 16.759,710
AYES 2 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ÖZCAN KURTBOGAN 1.587,800
HALKS 3 HALK SIGORTA A.S. E AYSE VAROL 3.811,310
HALKS 4 HALK SIGORTA A.S. E GÜLHIZ ÇOL 3.811,310
HALKS 5 HALK SIGORTA A.S. E MEVLÜDE NUR AKDURUCAK 3.811,310
MRSHL 6 MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. E ISMAIL GEVELI 677,270
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860537
BIST
16:59119.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 739,67
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:596,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
16:597,8360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:59400,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 400,08
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.622.658
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.881.560
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.381.179
|% -9,87
|
|DITAS
|30,20
|4.373.616
|% -7,59
|
|ASUZU
|16,44
|148.826.706
|% -7,38
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,31
|1.065.671.833
|% 0,87
|
|SISE
|6,45
|978.210.633
|% 4,03
|
|GUSGR
|5,46
|877.680.855
|% 9,86
|
|ASELS
|33,00
|703.515.444
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,81
|674.164.807
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,31
|1.065.671.833
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,81
|674.164.807
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|877.680.855
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.394.374
|% 9,61
|
|SISE
|6,45
|978.210.633
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6306
|8,6739
|% 0,46
|
|Frank
|7,2698
|7,3136
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,77
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.622
|22,60
|
|Tam
|2.678
|2.690
|23,20
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,40
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,48
|
Seans Raporu
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17:10XU100
Endeks 119, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 15, 485.00 milyon TL de
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17:08ARENA
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17:07RHEAG
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 389, 997 adet işlem
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17:06ISGSY
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 094 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 45 artarak (% 0.37 ) 109, 790