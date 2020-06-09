***HALKS* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.06.2020 16:58
***HALKS******TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler HALKS, TIRE
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E MUSTAFA KENAN YAPAN 11.774,230
TIRE 2 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E MEHMET EMIN MARTOGLU 2.701,970
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850145
BIST
17:24109.094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -543,06
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:246,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:247,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7221
En Düşük
7,6354
17:24375,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,16
|Açılış
|: 375,90
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,06
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.304.395
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|2.056.819
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,55
|42.625.626
|% -8,15
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,33
|21.114.895
|% -6,48
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,81
|1.009.467.387
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,88
|877.316.248
|% 3,74
|
|GARAN
|8,16
|837.246.251
|% -1,21
|
|THYAO
|12,63
|460.844.168
|% -0,08
|
|IHLGM
|1,39
|439.340.339
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,81
|1.009.467.387
|% 4,02
|
|IHLGM
|1,39
|439.340.339
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,88
|877.316.248
|% 3,74
|
|KARSN
|2,00
|374.551.429
|% 4,71
|
|IHLAS
|0,74
|105.255.818
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6258
|8,6690
|% 0,17
|
|Frank
|7,1287
|7,1716
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8069
|1,8159
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|20,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.459
|24,10
|
|Tam
|2.501
|2.530
|28,60
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|10,20
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,38
|
Seans Raporu
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