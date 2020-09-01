***HALKS* *YKSLN* *FRIGO* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***HALKS******YKSLN******FRIGO******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TURSG, HALKS, FRIGO, YKSLN02.09.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.DevrolmaPay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı AçıklamaHALK SIGORTA HALKS 0,57859246 Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Türkiye Sigorta'ya devrolması nedeniyle, Halk Sigorta ortaklarına verilecek Türkiye Sigorta pay adedidir.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaFRIGO PAK GIDA FRIGO 85,00000 Kaydi PayYUKSELEN CELIK YKSLN 100,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872656BIST