***HALKS* *YKSLN* *FRIGO* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.09.2020 17:00
***HALKS******YKSLN******FRIGO******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TURSG, HALKS, FRIGO, YKSLN
02.09.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Devrolma
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
HALK SIGORTA HALKS 0,57859246 Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Türkiye Sigorta'ya devrolması nedeniyle, Halk Sigorta ortaklarına verilecek Türkiye Sigorta pay adedidir.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
FRIGO PAK GIDA FRIGO 85,00000 Kaydi Pay
YUKSELEN CELIK YKSLN 100,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872656
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
18:058,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05467,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,12
|Açılış
|: 467,96
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|QNBFB
|75,45
|15.092.610
|% 9,99
|
|PEKGY
|12,11
|25.140.645
|% 9,99
|
|FENER
|28,20
|647.963.532
|% 9,98
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|DOKTA
|29,28
|26.983.328
|% -7,92
|
|ANELE
|5,48
|13.330.142
|% -7,12
|
|FENER
|28,20
|647.963.532
|% 9,98
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|ULUUN
|10,21
|449.068.911
|% -4,85
|
|TSPOR
|5,03
|410.391.971
|% 3,07
|
|ZOREN
|2,69
|299.798.836
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,45
|195.793.490
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,69
|299.798.836
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,03
|410.391.971
|% 3,07
|
|ODAS
|2,55
|207.588.414
|% -3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3676
|7,3717
|% 0,35
|
|Euro
|8,8018
|8,8125
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,8619
|9,9114
|% 0,72
|
|Frank
|8,0702
|8,1188
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9552
|1,9650
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|7,42
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,45
|28,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,08
|
|B. Petrol
|46,02
|46,02
|0,74
|