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***HALKS* *YKSLN* *FRIGO* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

01.09.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***HALKS******YKSLN******FRIGO******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TURSG, HALKS, FRIGO, YKSLN

02.09.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Devrolma
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
HALK SIGORTA HALKS 0,57859246 Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Türkiye Sigorta'ya devrolması nedeniyle, Halk Sigorta ortaklarına verilecek Türkiye Sigorta pay adedidir.

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
FRIGO PAK GIDA FRIGO 85,00000 Kaydi Pay
YUKSELEN CELIK YKSLN 100,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872656


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUYAS 2,86 64.795.646 % 10,00  
YONGA 28,60 553.045 % 10,00  
QNBFB 75,45 15.092.610 % 9,99  
PEKGY 12,11 25.140.645 % 9,99  
FENER 28,20 647.963.532 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3676 7,3717 % 0,35  
Euro 8,8018 8,8125 % 0,46  
Sterlin 9,8619 9,9114 % 0,72  
Frank 8,0702 8,1188 % -0,34  
Riyal 1,9552 1,9650 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.975 7,42  
Altın Gr. 467 467 2,58  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,45 28,49 0,33  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,08  
B. Petrol 46,02 46,02 0,74  
Seans Raporu 18:05
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