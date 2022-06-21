***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.06.2022 11:39
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
31 Mart 2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038384
BIST
12:592.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 34,40
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
12:5917,3495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 17,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
12:5918,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
12:591.024,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.024,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler12:57
|LIDFA
|12,45
|4.081.716
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|2.310.188
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,20
|29.418.890
|% 9,90
|
|TBORG
|23,64
|119.287
|% 9,34
|
|ETYAT
|3,30
|8.653.226
|% 9,27
|
|SNKRN
|29,62
|118.539
|% -9,97
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|DENGE
|1,74
|3.920.541
|% -2,79
|
|DOKTA
|28,24
|6.911.259
|% -2,62
|
|PRDGS
|2,63
|35.380.784
|% -2,59
|
|THYAO
|52,05
|2.775.839.938
|% 2,36
|
|EREGL
|28,66
|2.419.195.209
|% 2,65
|
|SISE
|22,72
|1.081.514.738
|% 1,43
|
|SASA
|46,10
|916.590.345
|% 1,27
|
|AKBNK
|9,25
|767.105.861
|% 2,21
|
|YKBNK
|5,01
|637.773.929
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,65
|227.301.162
|% 1,15
|
|EREGL
|28,66
|2.419.195.209
|% 2,65
|
|ODAS
|3,11
|263.159.222
|% 0,65
|
|AKBNK
|9,25
|767.105.861
|% 2,21
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3425
|17,3532
|% 0,12
|
|Euro
|18,3119
|18,3353
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,2727
|21,3794
|% 0,49
|
|Frank
|17,8836
|17,9913
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6090
|4,6321
|% 0,07
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,96
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|7,00
|
|Tam
|6.795
|6.902
|-2,00
|
|Yarım
|3.336
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,66
|