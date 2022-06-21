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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

21.06.2022 11:39
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

31 Mart 2022 Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038384


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.539  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LIDFA 12,45 4.081.716 % 9,98  
MAKIM 11,70 2.310.188 % 9,96  
ULUSE 184,20 29.418.890 % 9,90  
TBORG 23,64 119.287 % 9,34  
ETYAT 3,30 8.653.226 % 9,27  
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12:57 Alış Satış %  
Dolar 17,3425 17,3532 % 0,12  
Euro 18,3119 18,3353 % 0,62  
Sterlin 21,2727 21,3794 % 0,49  
Frank 17,8836 17,9913 % 0,24  
Riyal 4,6090 4,6321 % 0,07  
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12:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -0,96  
Altın Gr. 1.025 1.025 0,40  
Cumhuriyet 6.814 6.917 7,00  
Tam 6.795 6.902 -2,00  
Yarım 3.336 3.376 -1,00  
Çeyrek 1.671 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,70 21,73 0,13  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 0,09  
B. Petrol 116 116 1,66  
Seans Raporu 12:57
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