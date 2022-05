***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Müselles Sokak Onur İş Merkezi No:1 D:22 34394 ŞİŞLİ İSTANBULİnternet Adresi www.hasportfoy.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@hasportfoy.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mahallesi Müselles Sokak Onur İş Merkezi No:1 D:22 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL +90 (212) 2177502 +90 (212) 2177503Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUFUK ŞANER Genel Müdür 20.08.2021 +90 (212) 2177502 u.saner@hasportfoy.com.tr SPK Düzey 3 213235NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi 01.11.2021 +90 (212) 2177502 n.kuralp@hasportfoy.com.tr SPK Düzey 3 201809Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİŞirketin Süresi SÜRESİZFaaliyet Durumu FAALİYETTEYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ 13.05.2022 PYŞ/PY63/663Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.500.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 6500000 TRY 100 YOKTUR İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAMYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırUFUK ŞANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırBEYHAN ŞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUFUK ŞANER Genel Müdür BankacıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviİBRAHİM ÖZKARA Muhasebe SorumlusuPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıUFUK ŞANER Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 213235NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 201809