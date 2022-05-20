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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.05.2022 15:27
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Müselles Sokak Onur İş Merkezi No:1 D:22 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL
İnternet Adresi www.hasportfoy.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@hasportfoy.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mahallesi Müselles Sokak Onur İş Merkezi No:1 D:22 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL +90 (212) 2177502 +90 (212) 2177503

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
UFUK ŞANER Genel Müdür 20.08.2021 +90 (212) 2177502 u.saner@hasportfoy.com.tr SPK Düzey 3 213235
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi 01.11.2021 +90 (212) 2177502 n.kuralp@hasportfoy.com.tr SPK Düzey 3 201809

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ

Şirketin Süresi SÜRESİZ
Faaliyet Durumu FAALİYETTE

Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ 13.05.2022 PYŞ/PY63/663

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 6500000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
UFUK ŞANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
BEYHAN ŞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UFUK ŞANER Genel Müdür Bankacı

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM ÖZKARA Muhasebe Sorumlusu

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
UFUK ŞANER Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 213235
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 201809




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031457


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