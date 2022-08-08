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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.08.2022 16:15
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 8000000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052917


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 28.677,00 1.495.263 % 10,00  
NETAS 22,24 41.515.724 % 9,99  
DAPGM 38,96 58.980.028 % 9,99  
KONKA 23,14 151.106.462 % 9,98  
GSRAY 4,74 193.312.346 % 9,98  
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16:00 Alış Satış %  
Dolar 17,9581 17,9654 % 0,30  
Euro 18,3112 18,3229 % 0,45  
Sterlin 21,7048 21,8136 % 0,69  
Frank 18,6841 18,7967 % 0,74  
Riyal 4,7634 4,7873 % 0,23  
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16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 6,03  
Altın Gr. 1.029 1.029 6,18  
Cumhuriyet 6.877 6.981 31,00  
Tam 6.903 6.955 -35,00  
Yarım 3.364 3.400 -18,00  
Çeyrek 1.687 1.700 -8,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,31 0,40  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,26  
B. Petrol 93,93 93,93 -0,99  
Seans Raporu 16:00
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