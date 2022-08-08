***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.08.2022 16:15
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 8000000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052917
BIST
16:022.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 38,49
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:0217,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0626
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4200
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:0218,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:021.029,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,18
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:00
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.515.724
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.980.028
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|151.106.462
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.312.346
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.596.153
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|212.152.063
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|226.301.598
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,44
|25.661.849
|% -8,84
|
|THYAO
|58,40
|3.452.248.454
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,48
|2.169.753.202
|% -0,57
|
|EREGL
|28,56
|1.633.239.537
|% 3,55
|
|SISE
|23,92
|1.463.452.231
|% 2,22
|
|AKBNK
|9,27
|1.284.927.421
|% -1,07
|
|EKGYO
|3,48
|2.169.753.202
|% -0,57
|
|SKBNK
|2,33
|750.736.056
|% 5,43
|
|TSKB
|3,23
|1.014.988.750
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,18
|1.178.408.154
|% -1,15
|
|DOHOL
|4,23
|662.066.182
|% 2,67
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9581
|17,9654
|% 0,30
|
|Euro
|18,3112
|18,3229
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,7048
|21,8136
|% 0,69
|
|Frank
|18,6841
|18,7967
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,23
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,18
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.903
|6.955
|-35,00
|
|Yarım
|3.364
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,26
|
|B. Petrol
|93,93
|93,93
|-0,99
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15GARFA
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 502, 610 adet işlem
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16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SAHOL, EREGL
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 95 artarak (% 1.56 ) 2, 466
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSRAY, OBASE, VKFYO, NETAS, CANTE, GARFA, DAPGM, YBTAS, ORMA, DMSAS
-
16:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HUNER, BRKO, SNGYO, ASUZU