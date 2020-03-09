***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:24
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825502
BIST
16:36102.777
En Yüksek
|Değişim
|: -6,23%
|| -6.823,92
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
102.760
16:366,1229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:366,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1046
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:36331,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,51
|Açılış
|: 331,24
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|69.398.258
|% 12,99
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,40
|10.695.613
|% 4,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,09
|15.550.186
|% -17,87
|
|VAKKO
|4,97
|55.201.936
|% -17,58
|
|UTPYA
|4,25
|5.716.065
|% -15,51
|
|CRFSA
|5,68
|9.827.784
|% -15,48
|
|TGSAS
|4,60
|2.552.058
|% -14,97
|
|THYAO
|10,58
|776.199.098
|% -5,03
|
|ASELS
|27,86
|549.326.281
|% -6,64
|
|GARAN
|9,44
|288.251.227
|% -5,88
|
|TUPRS
|92,65
|220.690.990
|% -2,22
|
|YKBNK
|2,28
|206.395.067
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,22
|145.944.877
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,28
|206.395.067
|% -6,17
|
|ODAS
|1,89
|164.275.233
|% -8,70
|
|KARSN
|1,66
|136.449.104
|% -10,27
|
|THYAO
|10,58
|776.199.098
|% -5,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9888
|8,0289
|% 1,00
|
|Frank
|6,5899
|6,6296
|% 2,04
|
|Riyal
|1,6227
|1,6308
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|8,94
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.177
|2.232
|21,82
|
|Yarım
|1.052
|1.080
|10,56
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-9,61
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