***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 10:12
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844881
BIST
11:13100.047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -112,02
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
11:136,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
11:137,5410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
11:13384,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,98
|Açılış
|: 384,26
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.423.178
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|4.843.381
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.454.890
|% -9,63
|
|POLTK
|128,50
|63.950
|% -7,55
|
|ULUUN
|9,51
|9.035.888
|% -6,21
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|ASELS
|29,52
|530.082.021
|% 3,00
|
|GARAN
|7,79
|255.297.024
|% -1,39
|
|ECILC
|6,55
|222.834.439
|% 9,90
|
|ISFIN
|3,85
|140.667.513
|% -0,52
|
|TTKOM
|7,41
|136.309.995
|% -1,59
|
|YGYO
|0,63
|26.108.025
|% 6,78
|
|KRDMD
|2,45
|95.931.843
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,85
|140.667.513
|% -0,52
|
|ECILC
|6,55
|222.834.439
|% 9,90
|
|GARAN
|7,79
|255.297.024
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4728
|8,5153
|% -0,44
|
|Frank
|7,1255
|7,1684
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8477
|1,8569
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,32
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.511
|-7,90
|
|Tam
|2.542
|2.576
|-8,10
|
|Yarım
|1.241
|1.259
|-4,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,64
|29,64
|0,45
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