***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:32
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866544
BIST
15:341.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:347,1875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0411
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:348,5203
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0921
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:34475,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,10
|Açılış
|: 475,33
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|TKURU
|41,68
|1.671.368
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|6.806.376
|% 9,96
|
|EKIZ
|10,29
|4.161.091
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|190.625.374
|% 9,90
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,77
|2.037.979.648
|% -6,35
|
|ASELS
|15,81
|1.202.412.563
|% 3,54
|
|GARAN
|6,43
|1.083.786.606
|% -0,62
|
|SISE
|5,92
|1.056.454.163
|% 2,96
|
|AKBNK
|4,67
|664.469.493
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,77
|2.037.979.648
|% -6,35
|
|KRDMD
|2,53
|496.230.012
|% -2,32
|
|TSKB
|1,02
|186.617.032
|% -1,92
|
|SISE
|5,92
|1.056.454.163
|% 2,96
|
|GARAN
|6,43
|1.083.786.606
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3876
|9,4347
|% -0,85
|
|Frank
|7,8403
|7,8876
|% -0,89
|
|Riyal
|1,9150
|1,9246
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|-11,64
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.281
|-63,00
|
|Tam
|3.256
|3.465
|4,50
|
|Yarım
|1.581
|1.648
|-29,10
|
|Çeyrek
|793
|843
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,58
|44,58
|-0,51
|
Seans Raporu
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15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ATLAS, ISBIR, EKIZ
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Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 54 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 233 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem