***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 17:16
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877242
BIST
17:271.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:277,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:279,2043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1002
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:27476,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,70
|Açılış
|: 476,96
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ISGSY
|10,12
|22.480.212
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|742.259
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.593.243
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.308.306
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.291.578
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,38
|4.251.589.190
|% -5,02
|
|GARAN
|6,93
|1.527.914.488
|% -0,86
|
|ASELS
|17,72
|1.077.478.669
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,29
|990.095.661
|% 1,54
|
|TRKCM
|4,81
|616.538.798
|% -5,69
|
|SISE
|7,38
|4.251.589.190
|% -5,02
|
|KRDMD
|3,29
|990.095.661
|% 1,54
|
|CEMAS
|1,72
|458.157.143
|% 4,24
|
|GARAN
|6,93
|1.527.914.488
|% -0,86
|
|ODAS
|2,73
|600.565.209
|% 0,37
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8379
|7,8439
|% 0,56
|
|Euro
|9,1926
|9,2008
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,0353
|10,0856
|% 0,49
|
|Frank
|8,4865
|8,5376
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0830
|2,0934
|% 0,39
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|6,26
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.157
|3.205
|48,00
|
|Tam
|3.143
|3.222
|46,66
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|22,57
|
|Çeyrek
|762
|779
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,12
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,63
|