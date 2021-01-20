***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:56
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903429
BIST
10:551.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:557,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:559,0569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:55444,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,81
|Açılış
|: 444,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,81
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:55
|INTEM
|66,55
|9.380.413
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|10.818.505
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.818.505
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.818.505
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.818.505
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,93
|431.945.184
|% 2,34
|
|KARSN
|4,31
|379.754.741
|% 4,61
|
|SISE
|7,97
|361.610.768
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,15
|327.466.042
|% 0,70
|
|MGROS
|48,16
|316.399.264
|% 3,13
|
|TSKB
|1,92
|227.899.106
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,93
|431.945.184
|% 2,34
|
|KARSN
|4,31
|379.754.741
|% 4,61
|
|YYAPI
|2,74
|199.512.690
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,59
|100.653.395
|% 0,00
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4457
|7,4497
|% -0,20
|
|Euro
|9,0505
|9,0569
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1506
|10,2015
|% 0,04
|
|Frank
|8,3638
|8,4141
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% -0,21
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|14,32
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|56,25
|56,25
|0,35
|