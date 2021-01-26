***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:23
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904355
BIST
11:411.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:417,3863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3818
11:418,9678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9628
11:41441,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 441,71
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:41
|SANKO
|11,44
|21.030.195
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|39.781.933
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.047.950
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.421.136
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.504.191
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,50
|788.423.491
|% 1,21
|
|GARAN
|9,54
|674.991.157
|% 0,00
|
|KARSN
|5,52
|578.314.438
|% 6,15
|
|KOZAL
|120,70
|505.460.269
|% -0,58
|
|ODAS
|4,01
|327.109.127
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,50
|788.423.491
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|299.063.865
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|224.954.540
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,56
|186.474.683
|% -0,64
|
|KARSN
|5,52
|578.314.438
|% 6,15
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3801
|7,3863
|% -0,25
|
|Euro
|8,9625
|8,9678
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0699
|10,1204
|% -0,21
|
|Frank
|8,3015
|8,3515
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% 0,07
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,17
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,24
|