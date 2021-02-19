***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 10:00
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910961
BIST
11:261.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.560
En Düşük
1.550
11:266,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9607
11:268,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
11:26397,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 397,13
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|298.580.927
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|19.968.914
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.243.196
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|26.121.978
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,55
|1.015.051.260
|% 7,53
|
|KOZAL
|147,40
|923.609.784
|% -3,09
|
|VESBE
|55,90
|360.762.400
|% 9,93
|
|GARAN
|9,26
|338.654.270
|% -0,75
|
|PETKM
|5,20
|334.149.603
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,48
|188.062.625
|% -0,67
|
|IHLAS
|1,12
|95.234.361
|% -3,45
|
|ODAS
|3,99
|333.124.185
|% -1,97
|
|PETKM
|5,20
|334.149.603
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,73
|149.497.713
|% -0,73
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9673
|6,9725
|% 0,12
|
|Euro
|8,4505
|8,4560
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7117
|9,7604
|% -0,03
|
|Frank
|7,7549
|7,8017
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% -0,01
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-1,15
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,91
|
Seans Raporu
11:24
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11:35TMSN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 24 artarak (% 0.09 ) 1, 347
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11:33
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