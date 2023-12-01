***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2023 13:41
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221519
BIST
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15:378.050
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 101,33
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:3728,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0454
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3731,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0045
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:371.894,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.894,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BURVA
|86,35
|30.844.409
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.099.491
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.455.948
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,10
|288.916.312
|% -9,50
|
|HURGZ
|4,73
|156.454.720
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,06
|24.027.163
|% -8,49
|
|IZINV
|43,42
|9.252.430
|% -8,44
|
|THYAO
|258,25
|7.226.086.150
|% 2,89
|
|BINHO
|302,75
|3.409.318.593
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|2.901.025.148
|% 3,23
|
|SASA
|51,10
|2.834.799.308
|% 2,45
|
|ISCTR
|22,16
|2.603.750.891
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,82
|2.901.025.148
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,16
|2.603.750.891
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|602.963.122
|% 0,54
|
|HEKTS
|22,64
|1.341.055.642
|% 1,52
|
|ODAS
|10,95
|628.904.147
|% 0,18
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9104
|28,9186
|% 0,16
|
|Euro
|31,4840
|31,4965
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4679
|36,6508
|% 0,35
|
|Frank
|32,8884
|33,0865
|% 0,17
|
|Riyal
|7,6833
|7,7218
|% 0,13
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,18
|1.002,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,98
|80,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,77
|2.038,06
|% 0,66
|