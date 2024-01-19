***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2024 13:03
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241612
BIST
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14:327.982
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -34,28
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
14:3230,1912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0560
|Açılış
|: 30,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
14:3232,9036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0573
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
14:321.970,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.970,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.972,41
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KBORU
|86,35
|791.299.232
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|KFEIN
|89,80
|473.921.626
|% 9,98
|
|KGYO
|38,90
|34.707.358
|% 9,95
|
|YYAPI
|3,65
|88.909.510
|% 9,94
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|SAFKR
|40,86
|38.368.266
|% -5,20
|
|HATEK
|12,50
|32.991.380
|% -4,36
|
|SASA
|38,16
|3.960.432.569
|% 5,94
|
|THYAO
|251,25
|3.088.613.694
|% 0,20
|
|ISCTR
|25,48
|2.113.539.795
|% -1,47
|
|YKBNK
|22,18
|1.855.055.971
|% 0,91
|
|AKBNK
|40,64
|1.843.203.084
|% -0,93
|
|EKGYO
|8,80
|1.064.430.851
|% -2,00
|
|SASA
|38,16
|3.960.432.569
|% 5,94
|
|YKBNK
|22,18
|1.855.055.971
|% 0,91
|
|ISCTR
|25,48
|2.113.539.795
|% -1,47
|
|BEGYO
|5,20
|395.289.640
|% 5,05
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1871
|30,1912
|% 0,19
|
|Euro
|32,8898
|32,9036
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,1820
|38,3735
|% 0,06
|
|Frank
|34,6215
|34,8300
|% 0,17
|
|Riyal
|8,0262
|8,0664
|% 0,18
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,79
|% 0,66
|
|Platin
|913,67
|915,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,83
|952,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,20
|79,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,18
|2.030,46
|% 0,66
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Seans Raporu
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