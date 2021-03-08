***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 158.368.917 -345.771 3.194.526 2.528.810 20.183.357 13.109.775 218.388.861 136.719 218.525.580Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.020.727 -6.910.952 -13.109.775 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)75.196.168 -374.348 795.813 28.630.036 104.247.669 13.586 104.261.255Dönem Karı (Zararı)28.630.036 28.630.036 -512 28.629.524Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)75.196.168 -374.348 795.813 75.617.633 14.098 75.631.731Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.558.150 1.558.150 1.558.150Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 0 349.247 233.565.085 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.162 28.630.036 311.952.287 150.305 312.102.592Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 233.565.085 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.162 28.630.036 311.952.287 150.305 312.102.592Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler439.365 28.190.671 -28.630.036 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-390.913 -3.392.846 681.240 212.132 16.343.067 13.452.680 -25.306 13.427.374Dönem Karı (Zararı)16.343.067 16.343.067 -25.306 16.317.761Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-390.913 -3.392.846 681.240 212.132 -2.890.387 -2.890.387Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler46.792 46.792Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.710.899 18.611.170Dönem Karı (Zararı)16.317.761 28.630.036Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.317.761 28.630.036Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.122.822 -21.460.133Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15,16] 11.481.349 7.929.822Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.089.550 -2.457.178Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[7] -1.099.899 -2.457.178Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] 10.349 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.044.349 1.488.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] 1.270.258 1.328.374Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[17] -126.649 160.241Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 3.900.740 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-500.578 -581.969Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] -1.851.668 -12.820Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 1.351.090 -569.149Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler87.774 -14.567.021Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler87.774 -14.567.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-235.314 -13.272.402İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler[3] -235.314 -13.272.402Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 334.792 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.450.922 11.441.267Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.321.329 5.511.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] -22.321.329 5.511.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-866.083 3.526.523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] -866.083 3.526.523Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -12.306.050 5.868.556Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] -1.776.949 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.398.576 5.282.039İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 5.398.576 5.282.039Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.194.608 -227.613Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.732 204.435İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[9] 20.732 204.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.405.211 -8.724.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.405.211 -8.724.387Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.010.339 18.611.170Vergi İadeleri (Ödemeleri)[12] -3.700.560 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.724.102 -3.218.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri765.474 1.754.741Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15] 765.474 1.754.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.489.576 -4.972.859Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -3.489.576 -4.972.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[5] 16.288.153 -19.898.979Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.246.181 0Kredilerden Nakit Girişleri[6] 21.246.181 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -958.028 -7.656.586Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.656.586Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -958.028 0Ödenen Temettüler-4.000.000 -12.242.393YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.853.152 -4.505.927Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi681.240 795.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.534.392 -3.710.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 5.493.118 9.203.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 13.027.510 5.493.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 13.027.510 5.493.118Ticari Alacaklar[7] 71.220.283 49.041.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.716.395 1.614.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar68.503.888 47.426.445Diğer Alacaklar[9] 2.041.639 1.175.556İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.955İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[9] 2.039.684 1.175.556Stoklar[10] 60.667.056 48.371.355Peşin Ödenmiş Giderler[11] 604.728 557.401İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler604.728 557.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 3.006.264Diğer Dönen Varlıklar[13] 8.700.574 7.243.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.700.574 7.243.090ARA TOPLAM159.268.054 111.881.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR159.268.054 111.881.648DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 16.978.096 16.742.782Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 56.659.001 56.659.001Maddi Duran Varlıklar[15] 244.494.528 253.174.084Arazi ve Arsalar159.770.000 159.770.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.659.000 8.659.000Binalar40.869.489 40.562.000Tesis, Makine ve Cihazlar43.613.975 42.133.843Taşıtlar1.965.844 1.598.617Mobilya ve Demirbaşlar2.340.946 2.097.412Yapılmakta Olan Yatırımlar1.082.160 1.103.507Diğer Maddi Duran Varlıklar-13.806.886 -2.750.295Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 52.901 130.592Diğer Haklar407.827 407.827Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar-354.926 -277.235Peşin Ödenmiş Giderler[11] 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR318.184.526 326.706.459TOPLAM VARLIKLAR477.452.580 438.588.107KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 66.339.236 48.899.812İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar66.339.236 48.899.812Banka Kredileri66.339.236 48.899.812Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 725.268 1.712.243İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları195.900 837.700Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları195.900 837.700İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları529.368 874.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar529.368 874.543Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 176.058 156.542Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler176.058 156.542Ticari Borçlar[7] 47.878.519 43.487.652İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19.571 120.314İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar47.858.948 43.367.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 1.119.323 1.194.608Diğer Borçlar[9] 50.420 28.866İlişkili Taraflara Diğer Borçlar111 54İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar50.309 28.812Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 4.608.814 694.296Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 616.669 1.061.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar199.280 517.424Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar417.389 544.038Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.937.901 1.677.349İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.937.901 1.677.349ARA TOPLAM123.452.208 98.912.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.452.208 98.912.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 4.668.782 525.079İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.668.782 525.079Banka Kredileri4.668.782Kiralama İşlemlerinden Borçlar525.079Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 4.750 4.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 9.963.654 4.134.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.963.654 4.134.196Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 17.062.794 22.185.026TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.423.614 27.572.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER155.875.822 126.485.515ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar321.404.967 311.952.287Ödenmiş Sermaye[20] 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 229.061.207 232.844.967Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)229.061.207 232.844.967Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)233.174.172 233.565.086Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.112.965 -720.119Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[23] 4.671.579 3.990.339Yabancı Para Çevrim Farkları4.671.579 3.990.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[24] 22.988.902 22.549.537Yasal Yedekler22.988.902 22.549.537Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[25] 26.990.965 2.588.162Net Dönem Karı veya Zararı16.343.067 28.630.035Kontrol Gücü Olmayan Paylar[26] 171.791 150.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR321.576.758 312.102.592TOPLAM KAYNAKLAR477.452.580 438.588.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[27] 244.530.767 212.355.876Satışların Maliyeti[27] -193.849.460 -191.926.861TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.681.307 20.429.015Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)50.681.307 20.429.015Genel Yönetim Giderleri[28] -20.242.471 -16.843.288Pazarlama Giderleri[29] -8.453.303 -9.050.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[30] 40.379.161 30.205.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[30] -27.295.282 -11.066.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.069.412 13.673.954Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[31] 433.611 13.501.622Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[31] -143.962 -13.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 235.314 12.603.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.594.375 39.765.081Finansman Gelirleri[32] 8.562.017 10.513.182Finansman Giderleri[32] -27.524.168 -24.693.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.632.224 25.584.803Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[12] -314.463 3.044.721Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.608.814 -2.503.509Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.294.351 5.548.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.317.761 28.629.524DÖNEM KARI (ZARARI)16.317.761 28.629.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-25.306 -512Ana Ortaklık Payları16.343.067 28.630.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.392.846 80.303.073Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 90.611.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[17] -4.241.056 -467.935Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler848.210 -9.840.361Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[12] 848.210 -9.840.361Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar681.240 280.223Yabancı Para Çevrim Farkları681.240 280.223Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)681.240 280.223Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.711.606 80.583.296TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.606.155 109.212.820Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar139.235 13.586Ana Ortaklık Payları13.466.920 109.199.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916281BIST