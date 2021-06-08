***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.246 237.799.819 -2.205.301 4.345.145 22.988.902 30.778.834 -5.868.413 309.188.232 152.745 309.340.977Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar16.343.067 -16.343.067 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)102.500 141.430 -782.575 -538.645 35.076 -503.569Dönem Karı (Zararı)-782.575 -782.575 19.361 -763.214Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)102.500 141.430 243.930 15.715 259.645Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 233.174.172 -4.010.465 4.813.009 22.988.902 43.334.032 -782.575 320.866.322 206.867 321.073.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.898.895 -6.578.948Dönem Karı (Zararı)-747.499 -5.877.368Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-747.499 -5.877.368Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.025.693 7.482.659Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15,16] 3.032.809 2.493.758Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-350.202 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] -350.202 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.063.599 4.662.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] 703.475 630.177Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 3.360.124 4.032.456Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler633.329 628.171Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 616.594 -23.316Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 16.735 651.487Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -171.081Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-171.081Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler303.672 652.641İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler[3] 303.672 652.641Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 1.342.486 -783.463İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.183.353 -8.184.174Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.493.862 12.152.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] -1.328.113 -554.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] 13.821.975 12.706.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-552.178 -207.066İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] 0 -450İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] -552.178 -206.616Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -9.438.064 -9.032.138Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] -615.693 80.849Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.791.614 -6.576.467İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 952 -61.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -8.792.566 -6.514.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.119.323 -1.194.608Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.047 2.624İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[9] -27.047 2.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.133.296 -3.409.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-586.581 -1.037.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.546.715 -2.371.645Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.905.159 -6.578.883Vergi İadeleri (Ödemeleri)[12] 3.006.264 -65YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-375.634 -1.648.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-375.634 -1.648.460Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -375.634 -1.648.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[5] 5.220.441 7.160.499Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.432.341 7.392.540Kredilerden Nakit Girişleri[6] 5.432.341 7.392.540Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[6] -211.900 -232.041YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)945.912 -1.066.909Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi141.430 354.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.087.342 -712.103DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 13.027.510 5.493.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 14.114.852 4.781.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 14.114.852 13.027.510Ticari Alacaklar[7] 59.006.576 71.220.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.044.508 2.716.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar54.962.068 68.503.888Diğer Alacaklar[9] 2.593.817 2.041.639İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.955 1.955İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.591.862 2.039.684Stoklar[10] 70.455.322 60.667.056Peşin Ödenmiş Giderler[11] 1.220.421 604.728İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.220.421 604.728Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 0 3.006.264Diğer Dönen Varlıklar[13] 9.287.155 8.700.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.287.155 8.700.574ARA TOPLAM156.678.143 159.268.054TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR156.678.143 159.268.054DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 16.674.424 16.978.096Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 56.659.001 56.659.001Maddi Duran Varlıklar[15] 241.852.050 244.494.528Arazi ve Arsalar159.770.000 159.770.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.659.000 8.659.000Binalar40.869.489 40.869.489Tesis, Makine ve Cihazlar43.731.474 43.613.975Taşıtlar1.965.844 1.965.844Mobilya ve Demirbaşlar2.574.568 2.340.946Yapılmakta Olan Yatırımlar1.082.160 1.082.160Diğer Maddi Duran Varlıklar-16.800.485 -13.806.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 38.204 52.901Diğer Haklar38.204 52.901Peşin Ödenmiş Giderler[11] 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR315.223.679 318.184.526TOPLAM VARLIKLAR471.901.822 477.452.580KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 64.169.670 66.339.236İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar64.169.670 66.339.236Banka Kredileri64.169.670 66.339.236Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 5.681.679 725.268İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.364.211 195.900Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.364.211 195.900İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları317.468 529.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar317.468 529.368Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 130.642 176.058Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler130.642 176.058Ticari Borçlar[7] 39.504.838 47.878.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20.523 19.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar39.484.315 47.858.948Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 2.860.385 2.080.259Diğer Borçlar[9] 23.373 50.420İlişkili Taraflara Diğer Borçlar111 111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.262 50.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 1.436.381 4.608.814Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 616.669 616.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar199.280 199.280Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar417.389 417.389Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 698.400 976.965İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler698.400 976.965ARA TOPLAM115.122.037 123.452.208TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.122.037 123.452.208UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 7.444.684 4.668.782İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.444.684 4.668.782Banka Kredileri7.444.684 4.668.782Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 4.750 4.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 10.539.004 9.963.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.539.004 9.963.654Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 16.994.524 17.062.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.706.596 32.423.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER150.828.633 155.875.822ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar320.866.322 321.404.967Ödenmiş Sermaye[20] 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 229.163.707 229.061.207Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)229.163.707 229.061.207Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)233.174.172 233.174.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.010.465 -4.112.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[23] 4.813.009 4.671.579Yabancı Para Çevrim Farkları4.813.009 4.671.579Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[24] 22.988.902 22.988.902Yasal Yedekler22.988.902 22.988.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[25] 43.334.032 26.990.965Net Dönem Karı veya Zararı-782.575 16.343.067Kontrol Gücü Olmayan Paylar[26] 206.867 171.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR321.073.189 321.576.758TOPLAM KAYNAKLAR471.901.822 477.452.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[27] 59.006.255 38.663.035Satışların Maliyeti[27] -51.047.950 -38.554.207TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.958.305 108.828BRÜT KAR (ZARAR)7.958.305 108.828Genel Yönetim Giderleri[28] -5.179.277 -3.411.376Pazarlama Giderleri[29] -1.852.027 -1.702.957Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[30] 14.592.558 6.184.621Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[30] -10.397.121 -3.459.230ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.122.438 -2.280.114Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[31] 69.310Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -303.672 -652.641FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.888.076 -2.932.755Finansman Gelirleri[32] 2.021.542 1.274.035Finansman Giderleri[32] -6.330.346 -5.022.438SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)579.272 -6.681.158Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[12] -1.342.486 803.792Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.436.381 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri93.895 803.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-763.214 -5.877.366DÖNEM KARI (ZARARI)-763.214 -5.877.366Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.361 -8.955Ana Ortaklık Payları-782.575 -5.868.411Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar102.500 -1.403.860Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[17] 128.125 -1.754.825Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.625 350.965Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[12] -25.625 350.965Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar141.430 362.665Yabancı Para Çevrim Farkları141.430 362.665Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)141.430 362.665Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)243.930 -1.041.195TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-519.284 -6.918.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.076 -8.955Ana Ortaklık Payları-554.360 -6.909.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941196BIST