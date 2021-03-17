***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2021 17:45
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HATEK, TREHTKS00013 Peşin 0,4761904 47,61904 15 0,4047618 40,47618
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HATEK, TREHTKS00013 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hateks 2020 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.890.344,84
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 16.632.224 34.542.693,96
4. Vergiler ( - ) 314.463 7.615.078,11
5. Net Dönem Kârı 16.317.761 26.927.615,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.346.380,79 1.346.380,79
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.971.380,21 1.346.380,79
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 70.000 70.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.041.380,21 25.651.235,06
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.000.000 10.000.000
* Nakit 10.000.000 10.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.399.138,02
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 10.000.000 0 66,48 0,47619 47,62
TOPLAM 10.000.000 0 66,48 0,47619 47,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918828
BIST