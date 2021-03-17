Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2021 17:45


Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HATEK, TREHTKS00013 Peşin 0,4761904 47,61904 15 0,4047618 40,47618

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HATEK, TREHTKS00013 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hateks 2020 yılı kar dağıtım tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.890.344,84
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 16.632.224 34.542.693,96
4. Vergiler ( - ) 314.463 7.615.078,11
5. Net Dönem Kârı 16.317.761 26.927.615,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.346.380,79 1.346.380,79
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.971.380,21 1.346.380,79
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 70.000 70.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.041.380,21 25.651.235,06
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.000.000 10.000.000
* Nakit 10.000.000 10.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.399.138,02
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 10.000.000 0 66,48 0,47619 47,62
TOPLAM 10.000.000 0 66,48 0,47619 47,62





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918828


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.562
Değişim :  -0,53% |  -8,31
Açılış :  1.575  
Önceki Kapanış :  1.570  
En Yüksek
1.589 En Düşük
1.562
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 3,63 21.159.213 % 10,00  
SEYKM 37,18 36.627.457 % 10,00  
TRILC 23,56 160.127.778 % 9,99  
LUKSK 68,25 21.586.853 % 9,99  
FROTO 229,20 549.765.722 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5892 7,5955 % 1,47  
Euro 9,0341 9,0444 % 1,35  
Sterlin 10,5205 10,5732 % 1,43  
Frank 8,1595 8,2086 % 1,18  
Riyal 2,0216 2,0318 % 1,56  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 -4,09  
Altın Gr. 421 422 4,60  
Cumhuriyet 2.776 2.818 -5,00  
Tam 2.764 2.834 -6,42  
Yarım 1.336 1.371 -3,10  
Çeyrek 670 686 -1,55  
Gümüş.Ons 25,90 25,94 -0,02  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,09  
B. Petrol 67,80 67,80 -0,59  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru