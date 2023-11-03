***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHateks A.Ş. olarak 50. yılımızı kutluyoruz. Yarım asırdır yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri ile Türkiye ekonomisine değer katan şirketimiz sonraki 50 yıllara güçlü ve dinamik bir biçimde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin izlerini ivedilikle saran Şirketimiz yeni yapılan teknolojik yatırımlarla eskisinden daha güçlü, daha verimli ve yenilenebilir enerji tüketimi ile doğaya saygılı bir üretim süreci yürütmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213960BIST