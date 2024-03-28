***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 16:30
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. bir yıl öncesinde yaşanmış olan üzücü deprem felaketi sonrası faaliyetinin devamlılığını sağlamak adına gerekli yatırımlarını tamamlamıştır. Güncel olarak 550 personel istihdam eden şirketimiz, tüm ünitelerinde tam kapasite ile üretim sürecine devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263752
BIST
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17:209.059
En Düşük
|Değişim
|: 2,87%
|| 252,44
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2032,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0676
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2035,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:202.291,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,18
|Açılış
|: 2.291,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:20
|LINK
|390,50
|70.025.916
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.713.376
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.609.462
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.907.963
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|227.992.002
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.321.904
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.277.166
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.556.743.136
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|AGROT
|36,84
|3.998.917.529
|% -5,92
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|TUPRS
|174,40
|3.411.031.118
|% 2,77
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|ZOREN
|5,60
|1.105.498.400
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|EKGYO
|9,66
|1.156.742.162
|% 2,44
|
|PEKGY
|12,58
|1.321.951.749
|% 9,97
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3111
|32,3184
|% 0,21
|
|Euro
|35,0991
|35,1211
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8606
|41,0654
|% -0,53
|
|Frank
|35,8454
|36,0251
|% -0,31
|
|Riyal
|8,6244
|8,6676
|% -0,52
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|906,87
|908,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,34
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,26
|86,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,65
|2.206,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 243, 99 artarak (% 3.13 ) 8, 029
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, PEKGY, MEPET, SODSN, MACKO, EUKYO, SASA, ATEKS, YGGYO, CLEBI
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, ERSU, ENSRI, VRGYO
-
17:34
KUTPO, MARKA, ARZUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
EPLAS, EDATA, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında