***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. bir yıl öncesinde yaşanmış olan üzücü deprem felaketi sonrası faaliyetinin devamlılığını sağlamak adına gerekli yatırımlarını tamamlamıştır. Güncel olarak 550 personel istihdam eden şirketimiz, tüm ünitelerinde tam kapasite ile üretim sürecine devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263752BIST