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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2020 14:53
GÜNCEL HABERLER



***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABUD ABDO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 9.68 Bağımsız Üye Değil
TONİ ABDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Evet 9.72 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - ÜYE
CORC HURİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 4.91 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYE
MAGED HURİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil 4.9 Bağımsız Üye Değil
ÖMER ABDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Evet 0.06 Bağımsız Üye Değil
CEM ÜSTÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-BAŞKAN
EŞREF KURU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 19.03.2020 İcrada Görevli FİNANS DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYE / ADAY GÖSTERME KOMİTESİ ÜYE / ÜCRET KOMİTESİ ÜYE
LARA MADLEN AKGÖL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.2020 İcrada Görevli PAZARLAMA Evet Bağımsız Üye Değil
ONUR BARAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.03.2020 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ / ADAY GÖSTERME KOMİTESİ / ÜCRET KOMİTESİ / DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE / RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877197


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Tam 3.129 3.208 32,35  
Yarım 1.512 1.552 15,65  
Çeyrek 758 776 7,82  
Gümüş.Ons 23,79 23,84 0,15  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,05  
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