***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/02/2020Karar Sayısı2020/02Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ :24.02.2020KARAR SAYISI :2020/02SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSALRAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin,Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:XI, N29 sayılı tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre düzenlenmiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamamız tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketinfinansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve ÜyesiCEM ÜSTÜNER MEHMET ÇETİNYönetim Kurul Bağımsız Üye Yönetim Kurul Bağımsız ÜyeDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi24.02.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821337BIST