***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
17.03.2021 18:12
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918854
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
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|: 1.575
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424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5896
|7,5960
|% 1,48
|
|Euro
|9,0347
|9,0451
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,5257
|10,5785
|% 1,48
|
|Frank
|8,1644
|8,2136
|% 1,24
|
|Riyal
|2,0226
|2,0328
|% 1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|423
|424
|6,64
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
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