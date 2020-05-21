***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2020 09:08
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nuhat Altuğ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846127
BIST
10:06102.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 405,09
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
102.651
En Düşük
102.224
10:066,7905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7922
En Düşük
6,7803
10:067,4532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
10:06379,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,50
|Açılış
|: 379,20
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|254.325
|% 9,96
|
|YONGA
|22,32
|199.005
|% 9,95
|
|ETILR
|3,67
|83.933
|% 9,88
|
|PKENT
|215,30
|451.235
|% 9,85
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|UZERB
|4,71
|61.145
|% -9,94
|
|ARTI
|2,49
|194.457
|% -9,78
|
|BRKO
|0,52
|1.333.951
|% -8,77
|
|ASELS
|29,74
|59.821.521
|% 0,47
|
|MRDIN
|6,42
|44.173.461
|% -5,17
|
|AVOD
|3,00
|34.681.636
|% 0,67
|
|THYAO
|10,94
|32.317.723
|% 0,55
|
|GARAN
|7,72
|30.726.594
|% 0,13
|
|EKGYO
|1,37
|16.918.074
|% 0,00
|
|AVOD
|3,00
|34.681.636
|% 0,67
|
|KARSN
|1,79
|20.081.953
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,29
|27.662.084
|% -0,60
|
|ODAS
|1,90
|14.817.774
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2615
|8,3029
|% -0,30
|
|Frank
|7,0034
|7,0456
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8025
|1,8116
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-10,27
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.486
|-16,70
|
|Tam
|2.523
|2.551
|-17,10
|
|Yarım
|1.231
|1.247
|-8,40
|
|Çeyrek
|616
|624
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|0,53
|