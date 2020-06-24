***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2020 09:13
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüyam Gazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852582
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
0
En Düşük
0
18:056,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 42,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 42,6300
|
6,8590
En Düşük
6,8413
18:057,7654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
7,7654
En Düşük
7,7404
18:053,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,00
|Açılış
|: 3,95
|
|Önceki Kapanış
|: 3,95
|
3,99
En Düşük
3,93
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|5,24
|16.279.107
|% 2,22
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,45
|8.419.476
|% 0,00
|
|PRKAB
|4,36
|33.411.306
|% 0,00
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,45
|8.419.476
|% 0,00
|
|PRKAB
|4,36
|33.411.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5444
|8,5872
|% -0,02
|
|Frank
|7,2305
|7,2741
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-1,27
|
|Altın Gr.
|389
|390
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.540
|1,90
|
|Tam
|2.593
|2.605
|2,00
|
|Yarım
|1.264
|1.274
|1,00
|
|Çeyrek
|634
|638
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,14
|
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