***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2020 09:18
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Velit Gazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874855
BIST
12:071.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:077,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:078,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0417
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:07468,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,71
|Açılış
|: 468,94
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:05
|MERKO
|3,85
|58.727.885
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.294.976
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.158.280
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|ISGSY
|8,68
|21.920.379
|% -8,63
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,60
|68.843.547
|% -7,93
|
|CRDFA
|5,02
|15.950.615
|% -7,38
|
|KRDMD
|3,18
|970.033.112
|% 3,58
|
|PETKM
|4,32
|647.190.518
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,08
|372.441.931
|% 0,93
|
|FENER
|38,90
|242.373.903
|% -2,51
|
|ASELS
|16,78
|211.825.778
|% 0,90
|
|IHLAS
|1,08
|372.441.931
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,18
|970.033.112
|% 3,58
|
|PETKM
|4,32
|647.190.518
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,51
|143.693.491
|% -2,58
|
|HLGYO
|2,37
|184.651.878
|% 5,80
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4928
|7,4940
|% 0,29
|
|Euro
|8,8899
|8,8938
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,5943
|9,6424
|% 0,63
|
|Frank
|8,2201
|8,2696
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|8,33
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|4,03
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-0,33
|
Seans Raporu
12:05
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12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, BIMAS
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12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 98 artarak (% 0.39 ) 1, 016
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, AVHOL, EGCYO, BRKO, MERIT, BASCM, IDEAS, EMNIS, BALAT, SUMAS
-
12:15
TSGYO, MRSHL, HLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:15
DAGI, VERUS, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında